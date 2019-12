Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è stato intervistato da Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter e ha parlato anche di Fonseca: “Mi piace il suo sistema di gioco, c'è molto possesso. E poi gestisce bene lo spogliatoio. Per me è un grande allenatore, ci aiuta a crescere. L'Inter è prima in classifica, noi siamo quarti e abbiamo vinto tre partite di fila, andremo a Milano cercando di fare grande prestazione.”