Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell'Inter, parla del futuro di Messi, in scadenza con il Barcellona, a Perform Stats: "Messi in Italia? Se arriva sarà solo grazie a Javier Zanetti, che lo conosce e proverà a parlargli facendolo sentire di nuovo importante e spiegandogli i progetti futuri del club. Se l’Inter vuole provarci, deve usare la seduzione e andare al suo cuore per avvicinarsi a lui. Deve fare di Messi il suo giocatore di punta e far capire che vuole essere ai massimi livelli".