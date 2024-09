Verona, i convocati per la Lazio: emergenza a centrocampo, out Duda, Serdar e Suslov

Emergenza a centrocampo per ile perche, in vista della sfida che domani sera vedrà i veronesi affrontare lanel posticipo serale del lunedì alle 20.45 in trasferta a Roma, dovrà fare i conti con numerose assenze. Nel diramare l'elenco dei convocati, infatti, il club scaligero ha confermato lo stop per infortunio di 4 elementi importantissimi per le rotazioni dell'allenatore., infatti, sono out.Montipò, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Lambourde, Lazovic, Sarr, Tengstedt, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Harroui, Kastanos, Dani Silva, Berardi, Magnani, Dawidowicz, F. Alidou, Perilli, D. Mosquera, Tchatchoua, Coppola, Ajayi, Cisse, Ghilardi

I calciatorinon saranno a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona in seguito a problemi muscolari riscontrati con la Nazionale slovacca.Il calciatorenon sarà a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona in seguito a un sovraccarico al ginocchio.Il calciatorenon sarà a disposizione per la partita Lazio-Hellas Verona per continuare il suo programma fisioterapico di recupero.