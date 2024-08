Verona: pochi sufficienti. Livramento peggiore in campo

Getty Images

Montipò 5,5: sul primo gol subito può davvero poco, mentre sul raddoppio forse poteva leggere con qualche anticipo la giocata. Spiazzato nettamente sul rigore.Tchatchoua 4,5: nei primi minuti di gara sembra essere in buona serata, ma appena gli avversari prendono le sue misure viene schiacciato nelle retrovie. Alla fine causa pure il rigore del definitivo 0-3.Coppola 5: tanti errori difensivi sia di lettura sia tecnici. Suo l'errore che apre al primo gol della Juventus su di una cattiva chiusura difensiva.Dawidowicz 6: cerca di tener alta la bandiera. Lotta anche per i compagni di reparto, rischiando qualcosa, ma senza errori grossolani.

Magnani 5: dopo un inizio di gara abbastanza positivo, si perde completamente lasciando spazi enormi per gli avversari.(dal 11' s.t. Frese 5: non entra in partita nel modo giusto, anche il momento è comunque complicato.)Belahyane 5,5: soffre molto il pressing degli avversari. Ritmi ancora abbastanza sotto tono, soprattutto in fase di ripartenza.Duda 5,5: molto nervoso e disattento nelle giocate. Gli mancano i tempi di lettura dell'azione e spesso si perde tra le maglie avversarie.(dal 40 's.t. Silva: s.v.)Livramento 4: un passo indietro enorme. Tanti errori tecnici, poco presente nell'azione, si propone davvero pochissimo.

(dal 11' s.t. Alidou 6: fa il suo senza rischiare troppo.)Suslov 6: premiata la sua caparbietà. Tenta più di una volta di sfondare la trequarti avversaria. Gli manca però l'ultimo passaggio.Lazovic 4,5: davvero troppo poco per impensierire gli avversari.(dal 19' s.t. Harroui 5,5: qualcosa in più riesce a dare, soprattutto in fase di ripartenza..)Mosquera 5,5: nei primo 20' gioca abbastanza bene, facendo a sportellate e tenendo alta la squadra. Poi però si perde e non riesce più ad essere incisivo.(dal 11' s.t. Tengstedt 5,5: una prova sotto tono.)

All. Zanetti 5,5: il Verona ci ha provato fin da subito a dettare i ritmi di gioco, ma dopo il gol subito non è stata più la stessa cosa. In linea generale comunque, alcune cose buone si sono viste, soprattutto in fase di ripartenza.