Verona-Torino: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Venerdì 20 settembre, alle ore 20.45, allo stadio Marc'Antonio Bentegodi si gioca uno degli anticipi della quinta giornata della Serie A 2024/2025:. I gialloblù sono reduci dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Lazio mentre i granata dallo 0-0 casalingo contro il Lecce: entrambe le squadre vogliono ora tornare alla vittoria.Partita: Verona-TorinoData: venerdì 20 settembre 2024Orario: 20.45Canale TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, DaznStreaming: Now TV, SkyGo, Dazn

Anche Verona-Torino, come tutte le altre partite di Serie A, può essere vista in diretta su Dazn, ma la partita del Bentegodi può essere vista anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su SkyGo e su Non TV attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Per la trasferta in casa del Verona, Vanoli ha recuperato, anche se il croato non sarà in campo dal primo minuto. Il tecnico granata in difesa ha però perso, per sopperire alle assenze Vanoli potrebbe lanciare dal primo minuto il neoacquisto. Pronto all'esordio da titolare anche. Nel Verona sono in dubbioIn difesa ballottaggio Magnani e Daniliuc.

: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Livramento, Mosquea; Tengstedt. All. Zanetti.Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli.