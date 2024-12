Verona, un nuovo attaccante per Zanetti: l'ex Swiderski vuole tornare

Getty Images

L'Hellas Verona è a caccia di rinforzi per alimentare le ambizioni di salvezza e ha individuato la priorità per il mercato di gennaio, ovvero un nuovo attaccante. E il primo nome sulla lista è una vecchia conoscenza.Nel mirino del direttore sportivo Sean Sogliano c'è, prende quota il suo ritorno per dare man forte alla squadra di Paolo Zanetti.L'attaccante polacco classe 1997 ha già giocato al Bentegodi con la maglia del Verona la scorsa stagione, segnando 2 gol in 15 partite, e ora punta alla sua seconda avventura all'Hellas.- Secondo quanto riferito da Sky Sport, il ds Sogliano sta provando a riportare a Verona Swiderski. Gli scaligeri attendono di conoscere le richieste economiche di, club di MLS con cui il polacco ha un contratto fino a dicembre 2025 (con opzione in favore della società statunitense per un prolungamento di un altro anno).

- Swiderski spinge per tornare in Serie A, è stato proposto anche ama l'unica idea concreta al momento è il ritorno all'Hellas Verona: le parti sono al lavoro.