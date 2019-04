Cresce l'ottimismo in casa Juventus sul recupero di Cristiano Ronaldo per l'andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì, quando alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam i bianconeri se la vedranno con l'Ajax. Il giorno dopo la vittoria sul Milan, gli uomini di Massimiliano Allegri sono tornati subito in campo alla Continassa: buone notizie per CR7, che ha lavorato parzialmente con il gruppo.



RISCHIA EMRE CAN - Come riporta Sky Sport, chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico, mentre non si è allenato Emre Can, che dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto alla sostituzione contro i rossoneri svolgerà nelle prossime ore gli esami del caso. La sua presenza contro l'Ajax, a oggi, è in dubbio.