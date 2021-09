Questa sera a partire dalle 21 a San Siro andrà in scena il big match del girone D di Champions League fra Inter e Real Madrid. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha affrontato Carlo Ancelotti in due precedenti occasioni nella sua carriera da allenatore: la sua Lazio è stata battuta in casa e in trasferta dal Napoli di Ancelotti nella stagione 2018-19 di Serie A, perdendo 2-1 in entrambe le partite.