Questa sera a partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il posticipo della 13esima giornata di Serie A, Juventus-Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità sul Derby d'Italia.



Per l’Inter sono quattro le vittorie consecutive in campionato, tutte arrivate segnando almeno due reti: è da gennaio 2022 che i nerazzurri non ne ottengono almeno cinque nello stesso torneo di Serie A (striscia di otto in quel caso).