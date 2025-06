Via alla Champions League 2025/26: il sorteggio del primo turno di qualificazioni

A 17 giorni di distanza dalla finale ditra, la nuovaha ufficialmente preso il via. Oggi, martedì 17 giugno, si è svolto a Nyon, in Svizzera, il sorteggio del primo turno di qualificazione dell’. L’evento ha coinvolto 28 squadre impegnate nel cosiddetto "percorso campioni", di cui 14 designate come teste di serie, con i rispettivi incontri diIl sorteggio rappresenta l’avvio ufficiale del lungo cammino europeo per più di 150 club provenienti da 50 diverse federazioni nazionali, come evidenziato dalla UEFA. Queste squadre si contenderanno un posto nella nuova fase a gironi a 36 squadre, che si disputerà da settembre a gennaio. In totale, tra luglio e agosto,In attesa dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26 fissato per il 1° luglio, la UEFA ha sottolineato come il nuovo formato delle competizioni europee abbia raggiunto gli obiettivi prefissati: ampliare la partecipazione, garantire maggiore equilibrio e aumentare l’appeal delle sfide, con partite combattute fino all’ultimo minuto e storie inedite di outsider e debutti sorprendenti.In attesa dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26 fissato per il 1° luglio, la UEFA ha sottolineato come il nuovo formato delle competizioni europee abbia raggiunto gli obiettivi prefissati: ampliare la partecipazione, garantire maggiore equilibrio e aumentare l’appeal delle sfide, con partite combattute fino all’ultimo minuto e storie inedite di outsider e debutti sorprendenti.Sorteggio del primo turno di qualificazione di Champions League 2025/26, di seguito gli accoppiamenti:- FK Žalgiris (LTU) - Hamrun Spartans FC (MLT)- KuPS Kuopio (FIN) - FC Milsami Orhei (MDA)- The New Saints FC (WAL) - KF Shkëndija (MKD)- FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) - Malmö FF (SWE)- FC Levadia Tallinn (EST) - FC RFS (LVA)- FC Drita (KOS) - FC Differdange 03 (LUX)- Víkingur (FRO) - Lincoln Red Imps FC (GIB)- KF Egnatia (ALB) - Breidablik (ISL)- Shelbourne FC (IRL) - Linfield FC (NIR)- Fotbal Club FCSB (ROU) - Inter Club d'Escaldes (AND)- Virtus AC 1964 (SMR) - HŠK Zrinjski Mostar (BIH)- NK Olimpija Ljubljana (SVN) - FC Kairat Almaty (KAZ)- FC Noah (ARM) - FK Budućnost Podgorica (MNE)- PFC Ludogorets 1945 (BUL) - FC Dinamo-Minsk (BLR)A seguito di un ulteriore sorteggio richiesto per motivi di riequilibrio degli accoppiamenti, è stato stabilito che le squadre perdenti dei match tra Víkingur-Lincoln Red Imps e Virtus-Zrinjski accederanno direttamente al terzo turno preliminare della Conference League, bypassando il secondo turno.