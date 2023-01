Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ai microfoni della Rai ha parlato della possibilità di intitolare a Gianluca Vialli, ex attaccante grigiorosso oltre che dell'Italia scomparso oggi, l'attuale stadio Zini: "Ne parleremo con tutti, ma è un’eventualità che prenderemo in considerazione senza dubbio". Nel frattempo a Cremona è stato proclamato il lutto cittadino-



LE PAROLE DEL SINDACO DI GENOVA - "Addio a Gianluca Vialli, grande campione di calcio ed esempio di caparbietà per come ha gestito la sua malattia in questi anni. A Vialli si legano ricordi indelebili per la Genova calcistica. Fu uno dei protagonisti dell’esaltante stagione della Sampdoria di Paolo Mantovani che vinse e divertì in Italia e in Europa: a suo modo, insieme ai suoi compagni, un ambasciatore di Genova nel mondo. La città si stringe alla famiglia esprimendo sentite condoglianze". Così il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci ha voluto ricordare il leggendario attaccante della Sampdoria scomparso questa mattina a 58 anni dopo una lunga malattia.