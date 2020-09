Claudio Borghi, ex giocatore di Milan e Como, ha allenato Arturo Vidal prima al Colo Colo e poi nella nazionale cilena. E oggi, a la Gazzetta dello Sport, parla del nuovo centrocampista dell'Inter: "Nelle giovanili a volte lo tradiva il carattere: troppo emotivo, irruento. Era un difensore centrale, io avevo pronosticato che sarebbe diventato il miglior libero del mondo: tempi e interventi perfetti. Il passaggio in Europa lo ha reso un centrocampista polifunzionale, ma non so se ci ha guadagnato. Più dominante ora che ai tempi della Juve? A livello fisico è totalmente integro e ha doti “genetiche” molto buone. Non avrà problemi, la sua capacità di dare tutto in ogni gara non cambia. L’Inter non si pentirà di averlo. Conte gioca sempre con tanti in mezzo, essere il più avanzato può renderlo ancora più protagonista".



SU PIRLO - "Pirlo era un giocatore con una saggezza e una conoscenza calcistica molto alta. Ha reso Vidal più ordinato, gli ha insegnato come e dove muoversi. Era giovane, fu un riferimento".



SU CONTE - "Spesso non mi piacciono i suoi cambi: sempre ruolo per ruolo, senza mai cercare una soluzione differente. Ma così è arrivato a grandi risultati, è nel suo dna".



RIVALITA' SANCHEZ-VIDAL - "C'’è sempre stata una battaglia sportiva fra i due, sin dal Colo Colo: una rivalità per la leadership. Non so se siano intimi amici, ma ora avranno una convivenza più stretta".