Niente Inter per Arturo Vidal. L'ex centrocampista della Juventus è pronto a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Accordo totale raggiunto tra la società blaugrana e il Bayern Monaco, è già in corso lo scambio dei documenti. Nella serata odierna gli ultimi dettagli contrattuali per il passaggio del cileno al Barcellona, in un summit tra l’agente giocatore Felicevich e i dirigenti del Barça. Accordo trovato, Vidal è pronto a iniziare una nuova esperienza nella Liga. Vicino nei giorni scorsi ad un ritorno in Serie A con la maglia dell'Inter non concretizzatosi per la scelta nerazzurra di mantenere l'operazione in stand-by visti i contatti per Luka Modric, Vidal ha scelto il Barcellona.