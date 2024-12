Vieira-Milan: da meteora rossonera ad avversario col Genoa

Getty Images

Oggi Patrick Vieira torna a San Siro da allenatore avversario col suo Genoa, per affrontare il Milan nella sedicesima giornata di campionato, ma c’è stato un tempo in cui il francese giocò con la maglia rossonera. Tutto vero:- L’allenatore era Fabio Capello, a centrocampo c’erano Albertini, Desailly, Savicevic… quell’anno giocò quasi 15 partite anche un giovanissimo Ambrosini. E Vieira? 5 presenze in una stagione chiusa con lo scudetto, prima di essere spedito in Inghilterra, all’Arsenal.. Ma quando ricorda quell’esperienza lo fa sempre col sorriso sulle labbra: “La mia fortuna è stata di essere al Milan in un grande periodo - ha detto tempo fa a Sky - Mi ricordo quando sono arrivato a 20 anni, nello spogliatoio c'erano Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Franco Baresi. Mi hanno fatto capire che il calcio è più di un gioco, è un lavoro. Soprattutto ho visto come si comportavano dentro e fuori dal campo, questo mi ha aiutato a fare carriera".

- Nell’estate 2005 si è riaffacciato in Italia firmando con la Juventus, dove ha ritrovato Fabio Capello che lo ha voluto fortemente: il Vieira arrivato a Torino è un altro giocatore rispetto a quello conosciuto a Milano, maturo e con una grande esperienza alle spalle tra trofei e record.. Lì chiuderà la carriera da giocatore prima di iniziare una nuova vita in panchina: oggi si siederà su quella di San Siro, proprio lì da dove Capello gli dava indicazioni quasi 30 anni fa. Dal Milan al Milan, da giovane talento ad avversario dei rossoneri.