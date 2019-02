Christian Vieri ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ronaldo? Ha dato tutto: professionalità, continuità, voglia di mettersi in gioco sempre, di continua a stupire il mondo. Quando un marziano simile sceglie te, vuol dire che il club sta facendo le cose nel modo migliore. E' una dimostrazione di forza. Il Fenomeno? Cristiano è più completo, un professionista spettacolare, uno che ha vinto cinque palloni d'Oro".



DYBALA - "Lo voglio vedere più vicino alla porta, è un uomo da almeno 20 gol a stagione, un attaccante di grandissima qualità".



IL 32 - "Giocherei nella Juve o nell'Atletico? Ma che domande... Per il 32 il posto ci sarebbe in tutte le squadre del mondo".