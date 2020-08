Arrivato dal Chievo, il giovane trequartista Emanuel Vignato si presenta in conferenza stampa: "Credo che Bologna sia stata la scelta migliore che potessi fare, anche per quanto riguarda lo stile di gioco che ha la squadra. Gli allenamenti sono un po' diversi rispetto a Verona, da quando siamo in ritiro mi sto anche ambientando parlando un po' con tutti. Qui mi trovo bene".



"Tutti gli allenatori mi hanno insegnato qualcosa. Per quanto riguarda gli idoli non ne ho uno, ci sono vari giocatori che mi piacciono, tra cui Coutinho e Neymar. Nelle partitelle ho giocato in tutti i ruoli in avanti, non mi hanno detto delle cose specifiche, mi hanno spiegato alcuni movimenti. Mihajlovic? Non ho ancora avuto la possibilità di parlare con lui. Giaccherini mi ha detto che sono nel posto giusto e che devo dare sempre il massimo. Spero di migliorare in tutto e poter aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi, dando sempre il massimo per il Bologna".