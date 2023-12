Claudio Curti, agente del difensore del Villarreal Juan Foyth, a Sportitalia, ha aperto ad un eventuale trasferimento in Italia, con il club spagnolo pronto ad ascoltare eventuali offerte: "Juan oggi è uno dei difensori più affidabili che ci siano in Europa. Ed è moderno per molti aspetti. E' un giocatore adatto a giocare in squadre come la Juventus o anche l'Inter. Per la sua mentalità e per la qualità che ha. Potrebbe tranquillamente giocare in Serie A e far vedere le sue qualità anche da voi".



PARTENZA A GENNAIO - "Impossibile no, anche se sappiamo che lui è molto importante per il Villarreal e che il mercato a gennaio è abbastanza mirato per le squadre solitamente. Vedo più probabile che qualche tentativo venga fatto per lui nel mercato estivo".



PREZZO - "C'è sempre la clausola rescissoria, ma comunque con Villarreal se ne può parlare...".