Anno nuovo, vecchi problemi per la Fiorentina, che contro il Bologna non riesce ad andare oltre lo 0-0. Il dato più significativo, però, sono le zero conclusioni verso lo specchio fatte dai viola in 90 minuti, non succedeva dal 2018 e deve far riflettere non poco. Con il mercato di gennaio appena iniziato, la dirigenza viola deve trovare un attaccante capace di segnare gol pesanti e rimpolpare un reparto offensivo decisamente scarno, con il solo Vlahovic a 4 gol.- Un attaccante di peso e di riferimento, poi, serve soprattutto a Prandelli, che con il suo lavoro sta cambiando la faccia della Fiorentina, ma non riesce a capitalizzare gli sforzi. La squadra ha inanellato un filotto di quattro risultati utili, compresa la storica vittoria contro la Juventus, ma nella gara di ieri contro il Bologna sono riemerse le vecchie difficoltà in zona gol che hanno condizionato l’inizio di stagione viola.- Come nello scorso gennaio, la Fiorentina sarà sicuramente protagonista della sessione invernale, con molte manovre sia in entrata che in uscita. Ci sono alcuni sicuri partenti, come Cutrone, altri che potrebbero partire con la giusta offerta, Duncan o Kouame, e vari esuberi da piazzare. Pradè e Barone, una volta sistemate le uscite, potranno sfruttare il tesoretto ricavato per comprare un attaccante importante per rilanciare la Fiorentina,