Violamania: la Fiorentina è diventata grande. E pensare che manca ancora Gudmundsson

GETTY

Paradossalmente era ed è stato più semplice demolire con cinque reti la Roma piuttosto che portare a casa tre punti contro un Genoa ridotto ai minimi termini sotto ogni punto di vista. Gare come quelle con i giallorossi in una piazza come Firenze si preparano da sole. E la Fiorentina agli exploit contro le big del nostro campionato ci è abbastanza abituata. Lo stesso non si può dire di partite come quella di ieri sera. Perché storicamente la squadra viola ha sempre avuto una predisposizione quasi sistematicaquando le cose stanno andando particolarmente bene.

– E la differenza rispetto alla sfida coi capitolini si è vista eccome. Un po’ per le assenze, un po’ perché queste partite nascondono sempre molte insidie. La Fiorentina non è stata brillante come suo solito e il Genoa l’ha costretta a fare una partita a cui non è abituata. Pericolosissima in verticale e in ripartenza, i viola tendono a lasciare il pallino del gioco agli avversari. A Genova, invece, la gara l’ha fatta la viola e ha trovato non poche difficoltà. Ed è proprio quando riesci ad uscire vittorioso da impegni come questo che ti rendi contro. Oggi la Fiorentina è diventata grande e la classifica lo testimonia in maniera inequivocabile. Eppure, ci sono motivi per essere ancora più ottimisti.

– La Fiorentina sta letteralmente volando in classifica. E questo lo sta facendo con un Gudmundsson (acquisto più oneroso nella storia del club) infortunato, con un Colpani ancora in fase di ambientamento, con ancora qualche vite da stringere per quanto riguarda il gioco espresso. In poche parole,. E a questo punto è giusto non porsi limiti. Perché questa squadra è davvero diventata grande.