Violamania: la Fiorentina non perde neanche in una serataccia. Ma la squadra è in calo

La Fiorentina ha compiuto la sua missione a metà. Da un lato è riuscita ad approdare direttamente agli ottavi di Conference senza passare dal fastidioso playoff. Ma dall'altro non è riuscita a vincere in Portogallo, condizione che le avrebbe permesso di evitare il Chelsea, squadra strafavorita per la vittoria del torneo, almeno fino alla finale. Le cose sono comunque andate piuttosto bene dato che con il terzo posto i viola non troveranno i blues fino alle semifinali. Quindi, alla fine, Palladino può dirsi soddisfatto di come è andato il girone di Conference.

Se come diceva Agatha Christie tre indizi fanno una prova, la partita di Guimaraes ha certificato che la FiorentinaCagliari, Bologna, Guimaraes (con in mezzo la parentesi Lask su cui soprassediamo). I viola hanno messo in mostra una condizione fisica in evidente regressione rispetto ad un mese abbondante fa, quando la Fiorentina volava sul campo da gioco. E si sa che quando non arriva ossigeno alle gambe,Nonostante questo ed una partita giocata obiettivamente male, la viola non ha perso.

E questo è uno dei segnali positivi che la Fiorentina si porta a casa dalla trasferta agrodolce del Portogallo. La squadra mostra carattere da vendere anche nei momenti di maggiore difficoltà. Certo è che, però, servirà invertire il trend in vista di 20 giorni tostissimi in cui la Fiorentina affronterà Udinese, Juventus e Napoli. Poi ci sarà il mercato che dovrà attuare dei correttivi. Nel frattempo