Cominciamo col dire che la Sampdoria, e per motivi che chiaramente esulano dal campo, non è propriamente l’avversario più ostico che la Fiorentina potesse trovare sulla propria strada. È però altrettanto vero che quello con i blucerchiati è un incrocio che rappresentava il più classico dei trappoloni dopo l’euforia di Firenze per aver agguantato una finale di Coppa Italia che mancava in riva all’Arno da quasi dieci anni. Per di più, mister Italiano ha deciso di giocarsela ricorrendo ad un turnover piuttosto marcato con le partenze dall’inizio di Cerofolini, Duncan e Jovic, calciatori che per motivi diversi sono tutti un po’ ai margini del progetto tecnico viola. Ecco, nello strepitoso pokerissimo che i gigliati hanno rifilato ai liguri, la notizia più bella per il tecnico viola arriva proprio da quei calciatori che negli ultimi tempi hanno trovato meno spazio. Perché Duncan e Terzic sono andati entrambi in gol, così come Kouamé e Jovic si è messo a disposizione totale della squadra. Manca circa un mese alla fine della stagione e la Fiorentina raccoglie l’ennesima certezza: tutti, nessuno escluso, sono pronti a dare il proprio contributo in questo rush finale.



DO-DOMINANTE – Non sarebbe corretto concentrarsi sulla prestazione di un singolo in una serata in cui tutti hanno brillato, ma quel che sta facendo vedere Dodò negli ultimi mesi merita davvero di essere menzionato. Non è stato semplice l’ambientamento fra la ripresa dall’inattività, una lingua da imparare e qualche problemino fisico, ma adesso è chiaro a tutti il perché dell’interesse del Bayern Monaco ai tempi dello Shakhtar. Il brasiliano è in uno stato di forma fisica e mentale che gli permette di dominare ogni avversario: percorre incessantemente la fascia, crea superiorità numerica, è attento nelle diagonali e, da stasera, risulta utile anche in zona gol. Noi restiamo qui in attesa che qualcuno ci porti un terzino destro che, ad oggi, sia più forte di Dodò in Serie A. E con quei capelli viola poi…



TUTTI I FRONTI – In tutto questo, la Fiorentina ha agguantato l’ottavo posto occupato dal Bologna a 45 punti. È inevitabile che le attenzioni della squadra siano maggiormente rivolte alle coppe, ma la squadra viola dovrà arrivare a fine campionato senza alcun rimpianto. È vero, il settimo posto europeo è oggi piuttosto distante. Ma con una Juve nella morsa fra FIGC e UEFA, chissà che non possa portare l’Europa anche la casella immediatamente inferiore…