La sconfitta con il Lecce, ha definitivamente aperto la crisi in casa Fiorentina, che con 16 punti in 14 gare ha una media da salvezza sofferta. Inutile girarci tanto intorno: è il momento di cambiare in casa viola, non si può andare avanti così, e un solo punto guadagnato contro le tre squadre neo promosse ne sono la dimostrazione. La Fiorentina non sta neanche vivendo un momento fortunato, e questo è indiscutibile, visto che ha perso Chiesa per un problema all’adduttore, Pezzella per la frattura dello zigomo e Ribery ieri a seguito di un duro contrasto.



ANIMA - La problematica maggiore si è vista proprio quando i giocatori di maggior carisma e personalità non erano in campo, perché la Fiorentina si è mostrata fragile e senza mordente, rimanendo sempre in balia degli eventi e mostrando il fianco a squadre tecnicamente più fragili, come Verona e Lecce, che hanno mostrato però grande unità. Che la stagione non sarebbe stata facile Pradè e la dirigenza viola l’hanno detto subito, ma di questo passo lo spettro della scorsa annata potrebbe tornare ad incombere sui viola.



MONTELLA - Il caso più spinoso, senza dubbio, è legato a Vincenzo Montella e la sua permanenza sulla panchina viola. Necessita sottolineare che il tecnico campano non è l’unico colpevole di questo momento negativo, ma sicuramente non è riuscito a formare una squadra unita e solida, e la fine della scorsa stagione ancora negli occhi di tutti non fa che alimentare dubbi. Commisso ha sempre ribadito la fiducia nell’Areoplanino, anche se le parole di ieri nella zona mista del Franchi hanno fatto capire che anche il presidente sta ragionando, per capire se un cambio in corsa possa essere la giusta soluzione per salvare la stagione, prima che sia troppo tardi. Un cambio che non cancellerebbe i problemi, ma potrebbe aiutare a superare le difficoltà.