La Fiorentina, dopo un periodo di crescita, subisce un pesantissimo stop: non sul piano del risultato, ma sul piano del gioco.che ha seriamente impensierito Handanovic con un tiro potente e preciso, che il portiere sloveno è riuscito a deviare sulla traversa. Gli altri 90 minuti sono stati pressoché possesso palla dell’Inter, con la Fiorentina che ha provato a restare a galla, senza riuscirci.I gol dei nerazzurri arrivano da due grandissime giocate dei singoli, un colpo da biliardo di Barella e una corsa imprendibile di Hakimi, ma il risultato nasconde le lacune della Fiorentina. I viola hanno retto nel primo tempo, cercando di tenere la distanza dagli avversari, lasciando poche grandi occasioni all’Inter, mentre i problemi sono arrivati nel secondo tempo quando la squadra di Prandelli ha provato ad aumentare la pressione offensiva.La Fiorentina si è totalmente aggrappata al portierone Dragowski, che si è esaltato: nonostante i due gol subiti e almeno 4 parate superlative, è risultato fondamentale per evitare un’imbarcata.anzi tenendo sempre bassi i ritmi di gioco. Un’uscita a vuoto contro la corazzata Inter era presumibile per i viola, che dovranno però rimettersi in carreggiata il prima possibile, per non tornare nelle zone rosse della classifica.