Virtus Entella-Milan Futuro: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Battesimo in terra ligure per il. La neonata squadra B dei rossoneri, all'esordio assoluto nel campionato di Serie C, per la prima giornata del Girone B fa visita allaCamarda e soci si recano a Chiavari dopo aver offerto prove convincenti in Coppa Italia (eliminate Lecco e Novara), manifestazione salutata invece dall'Entella estromessa dal torneo dalla Giana Erminio.Le informazioni su Virtus Entella-Milan Futuro sono disponibili in questa pagina: data e orario del match, le formazioni, la copertura tv e dove vederla in diretta streaming.Virtus Entella-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (252) e disponibile in streaming su NOW e Sky Go.