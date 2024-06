Viviano: "Bastoni? Elogiamo difensori che non gli allaccerebbero le stringhe. Se si chiamasse Bastonis, spagnolo..."

AFP via Getty Images

L'ex portiere fra le altre di Sampdoria, Inter (senza mai giocare), Palermo e Fiorentina, e oggi portiere dell'Ascoli,ha parlato della partita dell'Italia a TvPlay elogiando in particolar modo la prestazione di Alessandro Bastoni con una battuta che è destinata a far discutere."Io lo so che ci sono squadre più forti di noi. Lo so benissimo. A me dà fastidio, e faccio dei nomi a caso, considerare Bastoni, che è un ragazzo del '99, che ha giocato una finale di Champions e gioca a quei livelli, con questa personalità, una cosa normale"

"Vengono esaltati giocatori di altre nazionali, e non faccio i nomi, che a Bastoni non gli legano le scarpe. Ve lo posso assicurare. Se Bastoni fosse Bastonis, spagnolo, saremmo tutti qui a dire che è un fenomeno"."Io non ci sono mai arrivato, ma l'ho sfiorato: giocare a quei livelli, nell'Inter e nella Nazionale, tutte le partite, è difficile. Non è scontato, ci sono fior fior di giocatori che hanno fallito. Gli inglesi negli ultimi vent'anni hanno tirato fuori portieri che da noi nemmeno in Serie B li farebbero giocare".