L'Inter ha in mano il si di Vrsaljko, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega però come Ausilio stia attendendo il momento giusto per accelerare nell'affare.



“L’Inter ha fatto molti passi in avanti nella direzione di Vrsaljko. Ora aspetta che i tempi siano maturi per chiudere con l’Atletico Madrid, dopo aver di fatto messo in tasca da tempo il sì del croato, che ha scelto il nerazzurro a dispetto di altri corteggiamenti italiani. Ausilio non può e non vuole affondare, per una questione di tempistica – sarebbe inutile, visto che il giocatore è in vacanza post Mondiale – e perché non può andare oltre l’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto”.