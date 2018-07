Diego Simeone blocca tutto. L'allenatore dell'Atlético Madrid insieme al dt Berta ha detto un primo no all'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per Sime Vrsaljko formulata dall'Inter in queste ore: un prestito da 5 milioni con riscatto già fissato a quota 20 per il laterale croato protagonista anche al Mondiale, proposta non necessaria per arrivare al via libera da Madrid. Il motivo è presto detto.



NIENTE SCONTI - Simeone infatti ha dato una linea chiara insieme alla dirigenza dell'Atlético: Vrsaljko va via soltanto per 30 milioni e a titolo definitivo, niente formule senza riscatti obbligatori perché altrimenti tiene Sime con sé a Madrid più che volentieri. 'Se devo rinunciare a Vrsaljko, solo per fare cassa e reinvestire', il segnale del Cholo è forte e chiaro. E alza un muro per l'Inter, ancora viva su Vrsaljko ma in contatto continuo anche per Darmian e Zappacosta.