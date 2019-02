Tra gli otto e i dieci mesi prima di tornare in campo. Intervistato da Sportske Novosti, Sime Vrsaljko offre un aggiornamento sui propri tempi di recupero dopo l'intervengo al ginocchio: "Sono felice e finalmente sollevato: va tutto bene, questa è la cosa più importante che ho da dire subito. Il dottor Koen Lagae ha preso la decisione e io l'ho ringraziato per questo: è un grande esperto, il numero uno al mondo. All'operazione ha partecipato anche Jose Maria Villalon, il medico dell'Atletico Madrid. Sono già fuori dall'ospedale e ora mi sto preparando per andare a casa. Non c'è mistero, il recupero durerà tra gli otto e i dieci mesi. Questo è normale per l'intervento chirurgico che ho avuto, che, ripeto, è andato benissimo e questa è la cosa più importante. Tutti noi, a cominciare dal medico che mi ha operato, siamo molto contenti. Successi nonostante giocassi sul dolore? Per prima cosa ho vinto l'Europa League con l'Atletico Madrid e questo è un enorme successo per me. Poi, naturalmente, l'esperienza Mondiale in Russia ha cancellato ogni dolore; quell'esperienza rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Ciò che è sicuro è che non tornerò a giocare finché non sono pronto al 100%. Dopo tutti i problemi che ho avuto e la brutta sensazione di dover rinunciare completamente a giocare, la mia priorità è quella di essere il massimo in forma e il ritorno per le battaglie più grandi quando torno. Non avrò fretta, tornerò più forte di prima".