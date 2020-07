Laha appena confermato il tecnico, ma secondo il blogger Matteo1999 si tratta di una scelta che rimanderà ancora una volta in salto di qualità per il club viola; patron Commisso avrebbe potuto e dovuto osare di più. Ecco le sue argomentazioni in proposito: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/88024​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.