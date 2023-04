Tra mille polemiche si è concluso il primo round delle semifinali ditra. In attesa del ritorno al San Siro, il blogger Interologo esprime il suo pensiero sul match disputato all'Allianz Stadium. Per leggere l'articolo completo basta cliccare il seguente link: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/100917 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.