Il blogger milanista Federicoz per la community VivoPerLei ha scritto un articolo di approfondimento a nostro parere molto interessante sulle prodezze tra Champions League, Europa League e Supercoppa. Ecco il link: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/i-gol-piu-belli-dellultimo-ventennio-di-coppe-europee​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.