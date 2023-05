La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è finita, di nuovo. La donna ha ammesso di essere sentimentalmente libera in questo momento e di aver lasciato l'ex Inter.



Wanda ha dato la notizia in una diretta su Instagram con la sorella Zaira. Un follower ha chiesto a entrambe se fossero fidanzate. “No”, hanno risposto contemporaneamente le Nara. Come previsto, i follower di Wanda sono rimasti sorpresi: "Wan, sei separata?". E lei senza indugi: "Sì, confermo, sono separata".



Non appena Wanda ha fatto la rivelazione, il calciatore ha pubblicato un post particolare su Instagram con una foto in cui la abbraccia. Sotto lo scatto ha commentato: "Il mio romanzo turco o argentino".