Wanda, moglie e procuratrice di Mauro, attaccante dell', parla dagli studi di Tiki Taka della situazione che riguarda ilnerazzurro, al quale in settimana è stata tolta la fascia da capitano a favore di Samir: "Noi non abbiamo mai avuto dubbi di andare alla partita, come moglie del capitano e come mamma di un tifoso nerazzurro. C'era solo il dubbio per quanto mi riguardava perché la piccola ha la varicella, ma Mauro mi ha chiesto di accompagnarlo. C'era anche il papà di Mauro, arrivato dall'Argentina per il suo compleanno".- "Ieri mi sono svegliata per la partita di uno dei miei figli, stavo andando alla partita del più piccolo e verso le 8 della mattina è successo quello che è uscito. Non volevo farlo uscire, ma una volta che ho denunciato è uscito tutto. Mauro stava riposando, ho chiamato una persona che lavora all'Inter, che è la mia famiglia. 5 minuti dopo mi ha chiamato Marotta, mi ha aiutato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare".- ", non ha mai pensato a nessun discorso legato al denaro. Se doveva fare scelte pensando al denaro, o che non ci teneva alla maglia, avrebbe fatto altre scelte. Questa maglia la indossa con orgoglio, come la fascia. Ha fatto di tutto per onorarla. Non avevo avvisaglie, non ci ho mai pensato. Siamo sempre in contatto con Marotta e Ausilio, è stata una sorpresa, l'ho saputo tramite Twitter".- "Ho avuto una riunione con 3 persone importantissime del club e non mi hanno detto niente, neanche a Mauro".- "Tanti post riconcilianti? Prima di tutto devo dire che noi siamo una famiglia interista, al di là di tutto. Mauro ha fatto 120 gol con questa maglia, è il primo a credere in questa squadra, l'ha tirata su quando nessuno ci credeva. Per noi, da tifosi, non cambia se gioca Mauro o meno".- Beppe Marotta ha aperto al rinnovo: "Mi hanno fatto piacere. L'Inter è la nostra famiglia, non ce ne vogliamo andare da questa famiglia".- "L'ho ringraziato per le belle parole, Mauro stava veramente malissimo. Ho chiesto a lui se mi può dare una mano per fare giocare Mauro. Questo si deve risolvere"."Sper faccia benissimo e Mauro sperava in un suo gol, faceva il tifo per un suo gol oggi".- "Si devono chiarire tante cose. Uno dei difetti di Mauro è che è molto sincero, in questo mondo ipocrita è difficile accettare la verità. La nostra idea è non lasciare l'Inter".- "La gente capisce quello che vuole capire. Il mio pensiero non è quello di Mauro, il suo non il mio. Non ho mai chiesto un rinnovo".- "Quando gli hanno dato la fascia è stato un momento importantissimo per Mauro, non se lo aspettava, ha preso una responsabilità. Anche quella volta che ha giocato contro la Lazio, io ero a casa con i bambini e lui ha giocato contro tutti, perché nessuno gli dava fiducia". Nel corso della diretta è intervenuto telefonicamente anche l'amministratore delegato Beppe Marotta : "I - "I miei figli mi hanno chiesto cosa ha fatto? Quando ce la ridanno? E io ho detto che non ha fatto niente, vediamo..."