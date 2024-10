Yildiz show e record in Inter-Juventus: è nella storia del derby d'Italia

AFP via Getty Images

Entra, spacca la partita ed entra nella storia del derby d'Italia:Il gioiellino turco dei bianconeri entra nella ripresa della partita di San Siro e cambia il volto della gara, diventando il protagonista assoluto della rimonta della Vecchia Signora. Dal 4-2 per i nerazzurri di Simone Inzaghi al 4-4 finale, la squadra di Thiago Motta si aggrappa al talento del suo numero 10.- Motta lo lascia inizialmente fuori dall'undici titolare e lo manda in campo al 61', Yildiz ci impiega dieci minuti per mettersi all'opera e al 71' riapre la gara: prende palla da Weston McKennie sulla trequarti, avanza fino al limite dell'area, evita Denzel Dumfries spostando il pallone sul sinistro e calcia con precisione nell'angolo basso alla sinistra di Yann Sommer per il 4-3.

- Passano altri nove minuti e all'82' completa l'opera: sugli sviluppi di un cross dalla destra il pallone arriva tra i piedi di Yildiz, il classe 2005 controlla e ancora con il sinistro realizza la doppietta personale che vale il 4-4 finale. E un record per Kenan.- Come riferisce Opta infatti, a 19 anni e 176 giorni Kenan Yildiz diventa il più giovane giocatore a segnare più di un gol in una sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A.