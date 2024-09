Young Boys-Aston Villa: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(martedì 17 settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:45) è una gara valevole per la prima giornata della nuova Champions League. Si gioca allo Stadion Wankdorf di Berna in Svizzera. Arbitra il bulgaro Georgi Kabakov, assistito dai connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov con Radoslav Gidzhenov quarto uomo, i francesi Willy Delajod e Jerome Brisard al Var.Tutte le informazioni su Young Boys-Aston Villa: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.

Partita: Young Boys-Aston Villa.Data: martedì 17 settembre 2024.Orario: 18:45.Canale tv: Sky Sport.Streaming: Sky Go, NOW.YOUNG BOYS (4-2-3-1): Keller; Blum, Zoukrou, Husic, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Itten. All. Rahmen.ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Digne; Bailey, Onana, Tielemans, McGinn; Rogers, Watkins. All. Emery.

La sfida tra Young Boys e Aston Villa, valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League, si gioca martedì 17 settembre 2024 allo Stadion Wankdorf di Berna in Svizzera. Il calcio d'inizio è fissato alle 18:45.La partita Young Boys-Aston Villa viene trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky Sport e Now.Young Boys-Aston Villa è disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, app gratuita per gli abbonati Sky disponibile su pc, smartphone e tablet) e su sito e app di NOW, servizio per vedere live e on demand il meglio della programmazione sportiva di Sky accessibile tramite l'acquisto di specifici pacchetti.