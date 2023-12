L'Inter di Christian Chivu ha trovato oggi la sua prima vittoria nei gironi di Youth League battendo per 1-0 la Real Sociedad con gol su rigore di Sarr. la vittoria arriva all'ultima giornata dopo 4 pareggi e 1 sconfitta che hanno condizionato il percorso europeo dei nerazzurrini.



Con il successo momentaneamente, infatti, l'Inter balza al secondo posto in classifica, ma dorà aspettare il risultato di Salsiburgo-Benfica per conoscere il proprio destino. Se gli austriaci, già primi e quindi certi dell'approdo agli ottavi della competizione, non perderanno o pareggeranno per meno di 3-3 allora la Primavera nerazzurra sarà promossa ai playoff con le vincenti del percorso dei campioni. Viceversa in caso di vittoria del Benfica o di pareggio con più di 4 gol allora saranno i portoghesi ad essere promossi.