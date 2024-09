Zalewski, contratto in scadenza con la Roma: come cambia il mercato dopo il no al Galatasaray

Prima il Psv, poi il Galatasaray.scuote ancora la testa e rifiuta di andare in Turchia. L’esterno ha detto no a un contratto importante messo sul piatto dal Gala, secondo la stampa turca avrebbe chiesto un ingaggio più alto ma alla fine comunque ha deciso di rimanere nella capitale.- Zalewski quindi torna a disposizione di De Rossi e proverà a scalare le gerarchie nonostante la "vera" stagione del polacco inzi solo ora. Fino adesso infatti era al centro della trattativa con il Galatasaray e il suo addio sembrava davvero vicino, ma il mancato accordo ha riconsegnato alla Roma un giocatore pronto a ripartire in giallorosso. Il titolare sulla fascia sinistra è lo spagnoloche la Roma ha riscattato dal Lipsia, il suo vice sulla carta dovrebbe essere l'ex milanistae dal mercato è arrivato anche il classe 2003. Zalewski però potrebbe tornare anche al ruolo naturale di trequartista che ricopriva ai tempi della Primavera, diventando un'alternativa a Dybala e Soulé (senza dimenticare Baldanzi).

- In campo è pronto a farsi largo sfruttando le occasioni che gli verranno date, il futuro di Zalewski però rimane in bilico:, il rischio è di perderlo a parametro zero e già a gennaio il giocatore e il suo entourage sono liberi di firmare con un nuovo club per la prossima stagione.