Mancano 48 ore alla fine del calciomercato in Turchia e il futuro diè ancora da scrivere.. L’esterno è in uscita e dopo il ‘no’ al PSV Eindhoven negli ultimi giorni di agosto, ora ha aperto al trasferimento. L’offerta economica è alta: ilmette sul piatto 2 milioni di ingaggio. Uno stipendio cinque volte superiore a quello che il polacco percepisce alla Roma. I dubbi restano perché Nicola non aveva intenzione di lasciare Trigoria, ma la situazione è cambiata. Sulla sinistra la concorrenza è alta soprattutto dopo l’arrivo die si va verso il sì definitivo. Cosa manca per chiudere? I giallorossi devono ancora trovare l’accordo con la squadra di Istanbul che nelle ultime ore si è avvicinata alla richiesta da 10 milioni di euro. Le prossime ore saranno caldissime con i dirigenti turchi che vogliono tornare a casa col giocatore.

– La Roma vorrebbe cedere il giocatore in questa finestra di mercato per non perderlo il prossimo anno a parametro zero. Incontri per il rinnovo non sono in programma e non erano mai stati fissati neanche la scorsa stagione. Per questo il club ha aperto alla cessione. Arriverebbero altri soldi nella casse giallorosse e la sua vendita rappresenterebbe una plusvalenza pienaZalewski può realmente salutare dopo una vita intera passata a Trigoria. Uno degli ultimi ‘bambini’ è a un passo dall’addio.