Perché Zalewski era stato messo fuori rosa nella Roma

Getty Images

Prima il ritorno tra i convocati, poi in campo e orasta trattando il rinnovo del contratto con la Roma. L'esterno polacco è tornato a disposizione di Juric dopo aver risolto i problemi con la società: partito in panchina contro il Monza, è entrato dopo venti minuti dall'inizio della partita per sostituire El Shaarawy infortunato., gara nella quale Zalewski entrò nella ripresa al posto di Saelemaekers.

- Con un solo anno di contratto, l'idea della Roma in estate era quella di fare cassa con la cessione di Zalewski: quando i giallorossi avevano tentato un primo approccio per Badé del Siviglia avevano pensato di inserire il polacco come contropartita,. Due club rifiutati e la possibilità di andare via a zero, un atteggiamento che la società non ha gradito e così aveva deciso di metterlo ai margini del progetto.

- Una decisione che aveva confermato anche Daniele De Rossi in una delle conferenze stampa da allenatore della Roma: "Non so se sia una scelta definitiva, ma non credo - ha detto rispondendo alla domanda su Zalewski fuori rosa - La decisione l'ha presa la società e io l'ho saputo qualche giorno fa.. Questo è un discorso che va sopra di me e ne dovete parlare con Nicola o il suo agente e con la società. Ha un contratto in scadenza, se venisse rinnovato si tornerà alle origini". E ora c'è stata apertura da entrambe le parti a questa soluzione. Roma-Zalewski verso il disgelo, un rinnovo per andare avanti insieme.