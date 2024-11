Zhegrova chiama il Milan: "Ho un debole per i rossoneri". Pronta l'asta per giugno

Ilè sicuramente la squadre del momento in chiave calciomercato. Il club francese, protagonista in Champions League e che ha fermato sul pari per 1-1 la Juventus ha nel suo roster diversi elementi importantissimi come Jonathan David e Ayyoub Bouaddiche sono già stati ampiamente attenzionati. Oltre a loro c'è un altro gioiellino che nella notte di martedì si è erto ae che oggi più che mai è diventato un uomo mercato anche e soprattutto per la nostra Serie A:Al termine della partita in cui suo è stato l'assist per il momentaneo 1-0 di David, Zhegrova a Gianlucadimarzio.come in particolare al Milan club che ha nel cuore fin da quando, da bambino, fece un camp rossonero in Kosovo: ", seguo sempre le vostre big come il Milan e guardo anche le partite della Juve. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve.

Il Milan lo segue da tempo,nella sua crescita al Lille al punto dall'averlo definito "l'allenatore che gli ha cambiato la carriera". I rossoneri però non sono da soli dato che la Juventus stessa, che lui ha definito nella stessa intervista "un club gigante con grandi giocatori" lo aveva tentato con Giuntoli la scorsa estate e continua a seguirlo., insomma per Zhegrova c'è la fila. La cifra chiesta dal Lille per lui sale di partita in partita e sarà sicuramente lui il protagonista mercato della prossima estate.