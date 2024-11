Getty Images

Zidane ct del Brasile? Parla Leonardo

Il brasiliano Leonardo, ex calciatore, poi allenatore e dirigente, parla di Zinedine Zidane a Le Figaro: "Lo ammiravo totalmente come giocatore. Aveva delle qualità incredibile, gesti che tutti ricordano e non è un caso che abbia segnato gol in una finale di Coppa del Mondo e di Champions League. Era unico in campo".



Al momento, sia Zidane che Leonardo sono fermi: "Quando troverò qualcosa che mi emoziona, il progetto deve essere interessante", spiega Leonardo.



E sul futuro di Zidane, Leonardo ipotizza: "La panchina di una nazionale? Non il Brasile, perché il momento è difficile a causa di problemi nella federazione. Forse non sarebbe la soluzione migliore per lui. Il futuro di Zidane è la nazionale francese, non il Brasile. È più logico".