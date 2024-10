Leonardo: “Fondi americani? Manager non adeguati, non conoscono la storia del club in cui si trovano” E sul ritorno al Milan…

AFP via Getty Images

Torna a parlare, ex dirigente e allenatore di. Lo ha fatto al, dove si è espresso su come vengono gestite le società calcistiche al giorno d’oggi. Queste le parole del brasiliano.“Ci sono diverse modalità di investimento.e in questo mondo è difficile fare un progetto a breve termine anche perché. In dieci anni ilha saputo costruire un brand solido. Per esempio, invece,: così ècostruire progetti funzionanti. Sono sempre più rari i casi di presidenti che riescono a gestire un club per molti anni. Se ripenso alla mia esperienza, è iniziata con Silvio, un uomo importante per il calcio e l'Italia”.

“Negli ultimi anni molti fondi americani hanno deciso di investire in Italia e in Europa sul calcio, essendorispetto a farlo in patria. A questi fondi, però,È difficile lavorare sediventa difficile costruire un progetto per la squadra. Se guardiamo alla situazione attuale del calcio non si è ancora arrivati a una situazione concreta di lungo termine. Non ho ancora visto un'organizzazione migliore rispetto a quelle del passato. Per quanto mi riguarda,, ma solo un ex buon giocatore. Però nel corso degli anni ho imparato parecchie cose sul management del calcio. Multiproprietà? Non sono un loro grande fan. Già gestire un club è complicato, figurati più di uno. Con le multiproprietà non c'è ritorno di denaro e si toglie l'opportunità ad altri di investire: nasce così un monopolio pericoloso", ha detto.

è l'uomo giusto per il Milan? Chi sono io per dirlo… Ha appena cominciato e tutti gli allenatori hanno bisogno di tempo, sembra una cosa banale ma è così.non ho molta intenzione di tornare nel calcio come ha fatto prima. Come allenatore sicuramente è fuori discussione, ma neanche come direttore sportivo, dopo aver finito con il PSGSue sul nuovo ruolo diciamo che non rispondo".

L’evento a cui Leonardo ha partecipato si è tenuto al Teatro sociale di Trento: si trattava del, un panel internazionale sul mondo del calcio e sulla gestione dei club presente nel folto programma del Festival dello sport di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport. Tale panel è stato organizzato in collaborazione con l’Università Sdadi Milano. Vi hanno presenziato il presidente del Torino e di Rcs MediaGroup, Urbano, il presidente della Liga, Javier, quello del Porto, André, il proprietario del Lilla, Alessandro, il presidente del Marsiglia, Pablo, Edwinex dirigente dell’Ajax, e Stefano, Dean della Sda Bocconi School of management.