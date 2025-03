Tra i nuovi mercati lanciati negli ultimi anni nel betting calcistico, le scommesse sui calci d'angolo rappresentano una vera e propria svolta per i giocatori amanti delle statistiche. Queste quote infatti aprono un mondo in cui l'utente è in grado di mettere in atto delle vere e proprie strategie per aumentare le proprie chances di vittoria. Queste tipologie di scommesse consistono generalmente nel puntare sul numero di corner verificatisi durante la partita o battuti da una singola squadra.

Come scommettere sui calci d’angolo: le tipologie di scommessa

Esistono diverse tipologie di scommesse sui calci d'angolo che possono essere utilizzate in base alle preferenze dei giocatori e all'offerta dei bookmaker per un determinato match. Ecco le principali varianti:

Numero totale di angoli (Over/Under) : Questa tipologia permette di scommettere sul numero totale di calci d'angolo durante la partita. Ad esempio puoi scegliere una scommessa "Over 8.5" o "Under 8.5" per prevedere se il numero di calci d'angolo sarà superiore o inferiore a una soglia prestabilita.

: Questa tipologia permette di scommettere sul numero totale di calci d'angolo durante la partita. Ad esempio puoi scegliere una scommessa "Over 8.5" o "Under 8.5" per prevedere se il numero di calci d'angolo sarà superiore o inferiore a una soglia prestabilita. Scommessa sul primo angolo : Qui si scommette su quale squadra otterrà il primo calcio d'angolo della partita.

: Qui si scommette su quale squadra otterrà il primo calcio d'angolo della partita. Multicorner : Con questa scommessa si punta sul numero complessivo di angoli per entrambe le squadre, spesso con vari limiti da 10 a 15 angoli totali.

: Con questa scommessa si punta sul numero complessivo di angoli per entrambe le squadre, spesso con vari limiti da 10 a 15 angoli totali. Handicap sui calci d'angolo : Questo tipo di scommessa prevede un vantaggio o svantaggio assegnato a una delle squadre, che dovrà ottenere più calci d'angolo rispetto all’altra.

: Questo tipo di scommessa prevede un vantaggio o svantaggio assegnato a una delle squadre, che dovrà ottenere più calci d'angolo rispetto all’altra. Scommesse per il primo tempo (1° Tempo Under/Over) : Prevedi il numero di calci d'angolo ottenuti nel primo tempo, con scommesse simili a quelle per l'intera partita (Over/Under).

: Prevedi il numero di calci d'angolo ottenuti nel primo tempo, con scommesse simili a quelle per l'intera partita (Over/Under). Gol da corner : Scommetti che una squadra segnerà un gol direttamente da un calcio d’angolo. Questo tipo di scommessa è molto interessante e può essere altamente remunerativo.

: Scommetti che una squadra segnerà un gol direttamente da un calcio d’angolo. Questo tipo di scommessa è molto interessante e può essere altamente remunerativo. 1x2 Corner: Con questa tipologia di scommessa, si può puntare su quale squadra batterà più calci d'angolo o se il numero di corner sarà lo stesso per entrambe le squadre durante il match.

Con questa tipologia di scommessa, si può puntare su quale squadra batterà più calci d'angolo o se il numero di corner sarà lo stesso per entrambe le squadre durante il match. Ultimo calcio d'angolo: In questo caso è possibile puntare sulla squadra che batterà l'ultimo corner della partita.

T/T calci d'angolo: è un tipo di scommessa testa a testa in cui si pronostica quale squadra batterà più corner. In caso di pareggio la giocata va rimborsata dall'operatore.

è un tipo di scommessa testa a testa in cui si pronostica quale squadra batterà più corner. In caso di pareggio la giocata va rimborsata dall'operatore. Pari Dispari Corner: Si scommette sul numero totale di calci d'angolo in una partita, prevedendo se sarà pari o dispari. Se il totale dei calci d'angolo è un numero pari, vince chi ha scommesso sul pari, altrimenti vince chi ha scommesso sul dispari.

Si scommette sul numero totale di calci d'angolo in una partita, prevedendo se sarà pari o dispari. Se il totale dei calci d'angolo è un numero pari, vince chi ha scommesso sul pari, altrimenti vince chi ha scommesso sul dispari. Calcio d'angolo entro minuto X: Si scommette sul fatto che verrà assegnato un calcio d'angolo entro un determinato minuto (ad esempio, "calcio d'angolo entro il 10° minuto"). Se durante quel minuto la squadra ottiene un angolo, la scommessa è vinta.

Si scommette sul fatto che verrà assegnato un calcio d'angolo entro un determinato minuto (ad esempio, "calcio d'angolo entro il 10° minuto"). Se durante quel minuto la squadra ottiene un angolo, la scommessa è vinta. Numero esatto Corner tempo X : Consiste nel pronosticare quanti saranno esattamente i calcio d'angolo in un determinato periodo della partita, come il primo o il secondo tempo.

: Consiste nel pronosticare quanti saranno esattamente i calcio d'angolo in un determinato periodo della partita, come il primo o il secondo tempo. Combo Corner: questa tipologia di mercato permette di combinare due o più eventi relativi ai calci d'angolo in una singola puntata (Es. Over 2,5 corner Squadra 1 + Under 3,5 corner Squadra 2).

▶ Over 8.5 corner: significato ed esempio

In seguito ecco alcuni esempi:

Con una scommessa "Over 8.5 corner", stai scommettendo che nel corso della partita verranno assegnati almeno 9 calci d'angolo. Questa è una scommessa molto popolare, soprattutto in partite con squadre offensive o che giocano in modo molto dinamico, con un alto numero di attacchi.

Esempio: Inter-Milan, punto sull'Over 8,5 corner. Se il match termina con almeno 9 calci d'angolo totali, la scommessa è vincente. In caso contrario, è perdente.

▶ Over 9.5 calci d’angolo: significato

Simile alla scommessa sull'Over 8,5, scommettere sull'Over 9,5 calci d'angolo significa prevedere che il numero totale di corner supererà la soglia dei 9. Pertanto, la scommessa risulterebbe vincente solo se durante il match vengono battuti almeno 10 calci d'angolo.

▶ 1x2 calci d'angolo: cosa vuol dire ed esempio concreto

Con la scommessa 1X2 sui corner, si pronostica quale delle due squadre batterà più calci d'angolo o se entrambe ne batteranno lo stesso numero. Esempio: Italia-Algeria, l'utente punta sull'1 (Italia). In questo caso, la scommessa risulterebbe vincente solo se l'Italia battesse più corner dell'Algeria. Se entrambe le squadre dovessero battere lo stesso numero di calci d'angolo, o se l'Algeria ne battesse di più, la scommessa sarebbe perdente.

Top siti per scommesse calci d’angoli

"Per sfruttare al meglio le quote sui calci d'angolo, è importante scegliere i migliori siti di scommesse ADM, che si distinguono non solo per il loro palinsesto, ma anche per la sicurezza e l'affidabilità. Ecco alcuni dei migliori operatori per scommettere sui calci d’angolo, con una panoramica delle varianti disponibili:

Sito Varianti Scommesse Calci d'Angolo Numero di Campionati Info - U/O Calci d'angolo

- N° Corner a tre scelte

- 1x2 calci d'angolo

- Testa a Testa calci d'angolo

- Primo corner 70+ VAI ▶ - 1x2 Corner

- 1x2 Corner 1° Tempo

- U/O Calci d'angolo Tempo X

- N° Corner Casa/Ospite

- Corner entro minuto X 60+ VAI ▶ - Corner nei primi minuti

- N° Esatto Corner tempo X

- Pari Dispari calci d'angolo

- Primo Corner

- U/O Calci d'angolo 70+ VAI ▶ - 1x2 Corner

- Under/Over Calci d'angolo Squadra X

- Combo Corner

- Ultimo Calcio d'Angolo

- Totale Corner 60+ VAI ▶ - U/O Calci d'angolo

- Gol da corner

- Handicap Calci d'angolo

- U/O corner 2° Tempo

- 1x2 Corner 50+ VAI ▶

bonus scommesse che possono essere utilizzati anche per piazzare delle puntate sui corner.

Scommesse Live sui calci d’angolo

Le scommesse live sui calci d'angolo sono molto popolari perché permettono ai giocatori di piazzare le puntate durante il match, sfruttando i cambiamenti di inerzia e ritmo tipici delle partite di calcio. In seguito analizzeremo i Pro e i Contro delle scommesse sulle quote Live sui corner:

PRO Quote maggiormente elevate

Scelte basate sullo svolgimento di una partita

L'inerzia delle partite di calcio cambiano spesso

In alcuni momenti del match si possono prendere delle linee sugli over troppo alte

Le scommesse live sul calcio d'angolo offrono vantaggi interessanti, come quote più alte rispetto a quelle pre-match e la possibilità di basare le scelte sull'andamento della partita. Inoltre, analizzando il match in tempo reale, si possono sfruttare le fluttuazioni delle quote per ottenere un profitto attuando una sorta di strategia di betting exchange. Queste giocate però comportano anche dei rischi. Le dinamiche di una partita di calcio sono imprevedibili e l'inerzia del gioco può cambiare rapidamente, rendendo difficile prevedere con certezza l'andamento degli angoli. Inoltre, in alcuni momenti del match, le linee per gli over di angoli possono salire troppo, diventando troppo alte per essere raggiunte.

Le Strategie per scommettere sui calci d’angolo

Come per ogni tipologia di puntata, non esiste un metodo matematico infallibile per vincere alle scommesse sui calci d'angolo. Per migliorare le probabilità di vincita però, è possibile seguire alcune strategie, ricordando sempre di giocare in modo responsabile. Ecco alcuni consigli pratici:

Analizza lo stile di gioco delle squadre : Le compagini con un gioco offensivo, come quelle con un alto possesso palla, tendono a ottenere più calci d'angolo. Osserva lo stile di gioco di entrambe le squadre prima di effettuare una scommessa sui corner.

: Le compagini con un gioco offensivo, come quelle con un alto possesso palla, tendono a ottenere più calci d'angolo. Osserva lo stile di gioco di entrambe le squadre prima di effettuare una scommessa sui corner. Presta attenzione alla fase della partita : I calci d'angolo tendono ad aumentare nel corso della partita, in particolare nei minuti finali, quando le squadre intensificano gli attacchi. Scommettere su un "Over" nei secondi tempi può essere una buona opzione.

: I calci d'angolo tendono ad aumentare nel corso della partita, in particolare nei minuti finali, quando le squadre intensificano gli attacchi. Scommettere su un "Over" nei secondi tempi può essere una buona opzione. Osserva le statistiche sui calci d'angolo in tempo reale : Se una squadra ha già ottenuto molti calci d'angolo, potrebbe essere il momento giusto per scommettere su un "Over" durante il match.

: Se una squadra ha già ottenuto molti calci d'angolo, potrebbe essere il momento giusto per scommettere su un "Over" durante il match. Valuta i valori di forza delle due squadre: Se una squadra 'piccola' affronta una 'big', è molto probabile che adotti uno stile di gioco difensivo, cercando di mantenere il punteggio in parità. In questo tipo di sfide, la squadra più forte cercherà probabilmente di scardinare la difesa avversaria, ottenendo numerosi calci d'angolo. In questo caso, potrebbe essere una buona strategia puntare sull'Over.

Il miglior bookmaker per scommettere sui calci d'angolo secondo noi

Dopo aver analizzato i vari operatori di scommesse, emerge come il miglior bookmaker per le scommesse sui calci d'angolo. Grazie alla sua ampia offerta di mercati, alle ottime quote live e alla possibilità di piazzare scommesse su diverse varianti, è il sito ideale per chi desidera fare scommesse sui corner con un'ampia varietà di opzioni pre-match e live.



Domande frequenti sulle scommesse sui calci d’angolo

Dove posso scommettere sui calci d’angolo?

Puoi scommettere sui calci d’angolo su numerosi bookmaker online, tra cui Bet365, William Hill e Unibet.Si tratta di una scommessa sul numero di calci d'angolo che verranno assegnati nel primo tempo. Ad esempio, puoi scommettere su "Over 4.5" per prevedere che verranno assegnati almeno 5 calci d'angolo nel primo tempo.

Cosa significa Handicap calci d'angolo?

Una scommessa con handicap sui calci d'angolo implica che una squadra inizi con un vantaggio o uno svantaggio numerico. La squadra favorita dovrà ottenere un numero maggiore di angoli rispetto a quella sfavorita, tenendo conto dell’handicap.

I calci d’angolo valgono anche nei supplementari?

Sì, i calci d'angolo vengono conteggiati anche nei tempi supplementari, a meno che non sia specificato diversamente nelle regole del bookmaker.

Cosa significa over 8.5 corner?

Con una scommessa "Over 8.5 corner", stai prevedendo che durante la partita verranno assegnati più di 8 calci d'angolo complessivamente.

Si possono effettuare delle scommesse gratuite sui corner?

Alcuni operatori offrono dei bonus senza deposito che possono essere sfruttati per piazzare gratuitamente delle puntate sulle scommesse calci d'angolo.