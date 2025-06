Pronostico Ajax-Lazio: quote e consigli su 1x2 e risultato esatto

Pronostico Ajax-Lazio, le quote del match e il parere dei bookies

Secondo il mio parere, l'Ajax ha tutte le carte in regola per vincere la sfida contro la Lazio. I padroni di casa dispongono della determinazione e della grinta necessarie per affrontare partite decisive. Andrea Stefanetti

L'Ajax e la Lazio si preparano a darsi battaglia nel sesto turno di Europa League. Il calcio d'inizio è previsto per questa sera alle ore 21:00. Prima di entrare nel dettaglio con il mio pronostico e un'analisi approfondita dei bookmaker sul possibile risultato esatto, ecco le quote offerte dai principali operatori:Lo 0-0 contro il Ludogorets ha lasciato l'amaro in bocca, ma ora la Lazio vuole voltare pagina. I biancocelesti di Marco Baroni volano in casa dell'Ajax per riprendere la corsa interrotta contro i bulgari, cercando di iniziare a ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League. L'Ajax, allenato dall'italiano Francesco Farioli e con l'ex juventino Daniele Rugani in campo, ha iniziato bene il proprio cammino. Nonostante una sconfitta per 2-0 in casa della Real Sociedad nell'ultima partita, gli olandesi avevano ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle precedenti uscite.L'Ajax vuole riscattarsi dopo la sconfitta nell'ultimo incontro europeo. I padroni di casa potranno contare sul supporto del proprio pubblico, che sarà un fattore importante. Al contempo, la Lazio, forte del primo posto in classifica, cercherà di non abbassare la guardia e di mantenere alta la concentrazione per proseguire il cammino verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Ajax-Lazio? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker, sia l'Ajax che la Lazio troveranno la via del gol. Il. La quota più alta è offerta su Betsson a 9.75, seguita da Quigioco a 9.60 e Sisal a 9.25.

Ajax-Lazio: i precedenti

Probabili formazioni Ajax-Lazio

Le due squadre si sfideranno per la prima volta. Nel loro campionato, l'Ajax occupa il terzo posto con 33 punti, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La Lazio, anch'essa con 33 punti, si trova però al quinto posto, con 10 vittorie, un solo pareggio e 4 sconfitte.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del big match della sesta giornata della 'regular season' di Europa League:

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Akpom. All.: Farioli.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All.: Baroni.

Dove vedere il match in diretta oggi

La sfida europea tra Ajax e Lazio sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky Sport Uno, offrendo agli appassionati un appuntamento imperdibile sul piccolo schermo. Per chi preferisce seguire il match in mobilità, la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, garantendo un’esperienza completa anche su dispositivi digitali.