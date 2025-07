Spagna-Portogallo femminile pronostico e quote: la chicca dell'esperto

Confronto quote Spagna-Portogallo femminile + maggiorate ed esclusive

a Spagna, secondo me, non dovrebbe avere problemi a portare a casa la vittoria. Le campionesse in carica vogliono subito far vedere di che pasta sono fatte, pronte a difendere il loro titolo con tutta la qualità che le contraddistingue. Con Montse Tomé alla guida, la rosa è un vero concentrato di talento: nomi come Aitana Bonmatí e Alexia Putellas portano classe, intelligenza tattica e leadership in campo. Del Castillo, Paralluelo e Hermoso sono una minaccia costante, pronti a far esplodere il pubblico con gol e giocate spettacolari. Andrea Stefanetti

Giovedì 3 luglio alle ore 21, lo Stadion Wankdorf di Berna (Svizzera) ospiterà la sfida tra Spagna e Portogallo, valida per la prima giornata del gruppo B degli Europei femminili. Quello in programma è un vero e proprio derby iberico, una gara che promette spettacolo non solo per la rivalità storica tra le due nazionali, ma anche per il livello tecnico delle formazioni in campo. Entrambe le squadre puntano a partire con il piede giusto e a lanciare un segnale forte alle avversarie del girone. Secondo i principali siti di scommesse, la Spagna parte nettamente favorita in questa sfida. La vittoria delle spagnole è quotata intorno a 1.10, a conferma della loro determinazione nel difendere il titolo conquistato. Al contrario, il successo del Portogallo viene valutato a 19 volte la posta, riflettendo non solo le difficoltà di affrontare le campionesse in carica, ma anche le recenti prestazioni poco convincenti della squadra. Sarà una partita intensa, combattuta fino all'ultimo secondo, con la Spagna pronta a dominare il campo e il Portogallo determinato a non mollare un centimetro. Entrambe le squadre arrivano con una fame di vittoria che rende questa sfida ancora più elettrizzante: iniziare nel migliore dei modi la competizione è l'obiettivo che guida ogni loro azione.

Statistiche Spagna Portogallo femminile

Il Portogallo non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata nei precedenti contro la Spagna.

In 4 degli ultimi 5 confronti tra le due squadre, è stata la Spagna a sbloccare il risultato.

In tutti gli ultimi 5 precedenti, la Spagna ha chiuso in vantaggio il primo tempo.

Probabili formazioni di Spagna Portogallo femminile

Coll; Batlle, Paredes, Alexandri, Hernandez; Abelleira, Bonmatì, Putellas; Del Castillo, Paralluelo, Hermoso.Pereira; Borges, Costa, D. Gomes; Amado, Pinto, Jacinto, Marchao; Norton; D. Silva, J. Silva.