Un ritorno senza preavviso, e per questo ancor più destabilizzante., accecato dalla brama di ricchezza nonché incapace di rispettare le regole che esso stesso si è dato. I primi articoli, diffusi dalle testate che aderiscono al consorzio internazionale European Investigative Collaborations (EIC), hanno aperto filoni diversi rispetto a quelli della prima ondata. Le rivelazioni avviate a dicembre 2016 si erano concentrate principalmente sul fenomeno della finanza offshore, e hanno avuto delle conseguenze pesanti. A partire dalle. Se ne riparlerà in uno degli articoli di questa serie, che sarà lunga e mescolerà le novità che giungono dalla seconda ondata con le acquisizioni consolidate dalla prima.Per il momento è giusto soffermarsi sulle novità. E queste dicono che. E ci sia consentito di iniziare col secondo tema questa serie di articoli. Non perché riteniamo che fra i due sia il più meritevole d'attenzione, ma perché ci pare un doveroso riconoscimento al lavoro che noi di calciomercato.com andiamo conducendo da mesi. Mentre il resto della stampa sportiva italiana si occupava d'altro, noi scrivevamo di Superlega. In beato isolamento, e a costo di tirarci addosso l'accusa d'essere dei fissati, o al più degli amanti dei temi di nicchia. L'ultimo articolo è stato pubblicato soltanto quattro giorni fa , giusto nelle stesse ore in cui la gigantesca macchina di EIC si sincronizzava per scatenare questa seconda ondata di Football Leaks. Con un dettaglio rilevante da tenere in estremo conto, tuttavia: che noi, di questa seconda ondata di Football Leaks, nulla sapevamo . Né disponevamo dei documenti di Football Leaks a supporto delle speculazioni sulla Superlega che abbiamo esposto anche in altri due precedenti articoli, pubblicati fra settembre e ottobre . Perciò conforta sapere che quei documenti vengano a suffragare lo scenario disegnato nei tre articoli menzionati, e in molti altri pubblicati nei mesi precedenti.(Arsenal, Chelsea, Liverpool e i due Manchester)., secondo quello che è il disegno presente in una bozza di progetto,. E poiché il torneo dovrebbe essere a 24 squadre, ce ne sarebbe da attingere altre 8 attraverso gli esiti dei primi 8 campionati nazionali d'Europa, con meccanismo a scalare. Per uscire dalla vaghezza, è bene riportare la simulazione effettuata sugli esiti della stagione 2015-16, e presentata da Football Leaks. In quel caso le vincitrici dei campionati di Spagna (Barcellona), Germania (Bayern), Italia (Juventus) Francia (Paris Saint Germain) e Portogallo (Benfica) appartengono al gruppo delle società fondatrici o invitate. Dunque queste leghe cedono il posto a altre, piazzate più in basso nel ranking. L'eccezione viene dall'Inghilterra, che in quella stagione vede trionfare a sorpresa il Leicester. E ciò fa sì che si liberino 7 posti (anziché 8) per le leghe nazionali piazzate dal sesto posto in giù nel ranking europeo: Russia (CSKA Mosca), Ucraina (Dinamo Kiev), Belgio (Bruges), Olanda (PSV Eindhoven), Turchia (Besiktas), Svizzera (Basilea) e Repubblica Ceca (Viktoria Pilzen). Si tratta soltanto di una simulazione, ma serve a far capire come funzionerebbe una competizioneIl motivo di tale svalutazione è presto detto.. E in questo senso, riferiscono i documenti pubblicati da Football Leaks,(ciò che comporterebbe una perdita di valore per loro e per i club che li considerano dei meri asset). Inoltre, Football Leaks conferma l'affanno dell'Uefa nel negoziare con l'ECA (un ente fantoccio nelle mani dei soci fondatori della costituenda Superlega) un rinvio del progetto. In cambio, come al solito,. Ciò che qui su calciomercato.com vi abbiamo ripetuto fino allo sfinimento. Ma dal 2024, liberi tutti. Come da chiaro segnale dato da Andrea Agnelli durante l'ultima assemblea degli azionisti della Juventus: “I prossimi sei anni saranno cruciali”. Sono i sei anni che, nei disegni, porteranno dalla progettazione al varo della Superlega. Detto a beneficio di chi ancora crede si stia parlando di fantapolitica pallonara.(1. continua)@pippoevai