Accordo Milan-Monza per Jovic: Galliani chiama il giocatore

. L'attaccante del Milan, che in questa stagione ha giocato complessivamente solo 88 minuti, non rientra nei piani di Sergio Conceicao, che ha dato l'ok alla cessione. Il tecnico portoghese condivide il pensiero che è stato di Fonseca, gli attaccanti rossoneri sono Morata, Abraham più Camarda.nei prossimi mesi salvo sorprese indosserà una nuova maglia.Che potrebbe essere quella del Monza. Il club brianzolo, ultimo in classifica a -7 dalla salvezza, è vicino a cedere Djuric al Parma e cerca un sostituto. Jovic è in cima alla lista dei desideri diche al momento non è convinto dall'idea di spostarsi in Brianza fino a giugno.

Il Milan, come detto, ha già dato il suo ok.. Se dovesse dire sì al Monza, Jovic si trasferirà a titolo gratuito, visto che il suo contratto con i rossoneri è in scadenza il prossimo 30 giugno.