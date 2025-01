Milan, giorno chiave per la cessione di Emerson: l’agente incontra il Fulham, Galatasaray in pole. Le cifre

Getty Images

Tra Emerson Royal e il Milan l’avventura è già ai titoli di coda. La dirigenza del club rossonero ha chiesto ai rappresentanti del terzino brasiliano di trovare la migliore soluzione possibile in uscita perché c’è l’esigenza di creare uno spazio in lista per Kyle Walker, in arrivo dal Manchester City.



GIORNATA DECISIVA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l’agente di Emerson Royal, Stefano Castagna, nelle prossime ore incontrerà il Fulham per la cessione a titolo definitivo dell’ex Tottenham. Oggi il Milan attende l’offerta dei londinesi che è migliore sotto l’aspetto della formula ma inferiore a quella del Galatasaray dal punto di vista economico (prestito da 2 milioni più diritto di riscatto a 13 milioni).

MERCATO APERTO - Fulham e Galatasaray in corsa, ma occhio alle sorprese. L’agente del classe 99’ conta di portare al Milan altri club potenzialmente interessati. Emerson, nel frattempo, ha regolarmente preso parte alla seduta di rifinitura in vista della sfida di Champions League contro il Girona in attesa di avere novità che dovrebbero arrivare già in serata.