Francesco Acerbi è il protagonista del Matchday Programme che presenta la sfida di Champions League di questa sera e che vedrà l'Inter affrontare la Real Sociedad con l'obbligo di vincere per centrare il primo posto.



PASSIONE - "L’Inter è passione, unicità, è qualcosa che ti rende orgoglioso: indossare questa maglia ti spinge a dare sempre qualcosa in più in campo".



AMBIZIONE - "Avere grandi ambizioni aiuta a crescere, è fondamentale mettere grandissimo impegno in quello che si fa per me".



SQUADRA - "Nella mia carriera il concetto di squadra è sempre stato importante, significa avere dei compagni con i quali lottare per raggiungere obiettivi comuni: si può vincere o perdere ma è fondamentale aiutarsi l’uno con l’altro e in questo gruppo è così".



SFIDARE I PIU' FORTI - "Mi è sempre piaciuto mettermi alla prova, sfidare i più forti, fin da bambino, così si cresce. Se dovessi dare un consiglio al “piccolo” me? Gli direi di divertirsi in campo, di giocare con il sorriso ma allo stesso tempo di mettere il massimo impegno in quello che vuole fare: dedizione e umiltà sono fondamentali".



RONALDO E LE PASSIONI - "Giocatore preferito nella storia dell'Inter? Ronaldo, un piacere vederlo giocare. Cibo preferito? Ne ho tanti, dalle lasagne al risotto alla parmigiana, la pasta e a chi non piace. Tatuaggio preferito? Ho quasi tutti leoni quindi un leone...".