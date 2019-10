Lele Adani, ex difensore dell'Inter, parla a Radio Deejay della sfida tra Juventus e nerazzurri di ieri sera: "Nella Juventus comincia a vedersi la mano di Sarri, il secondo gol segnato ieri sera è uno spot per il calcio: 24 passaggi con l'avversario costretto a raccogliere il pallone in rete".



SU VECINO - "Sei già pronto a distruggerlo, cerca di costruire (rivolto a Nicola Savino, ndr). Stai buono. Cosa ti ha fatto Vecino? L’Inter ieri ha fatto una buona partita, ha tenuto testa alla Juventus, che però è più esperta e ha più qualità. Per esempio, i nerazzurri hanno preso Lazaro, che nessuno ancora conosce, poi bisogna capire se darà il giusto apporto. Ieri mancava anche Sanchez. Non serve dare la colpa a Vecino"